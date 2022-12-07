В Херсонской области автомобиль с полицейским из Днепра подорвался на мине

В машине находилось 7 человек, есть погибшие.

Сообщается, что взрыв произошел, когда полицейские выполняли служебные обязанности в Херсонской области.

На освобожденной территории Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на мине.

В Днепре на жилмассиве Парус из магазина похитили выручку и…

В Днепропетровской области мошенники распространяли сообщения. Вроде бы в Новомосковске…

Официально: в Новомосковске распространяли фейк о платных парковках В Днепропетровской области мошенники распространяли сообщения. Вроде бы в Новомосковске городские власти планируют ввести по всему городу платную парковку. просмотров

В Украине меняют условия снятия наличных в банкоматах: что нового Национальный банк Украины выдвинул жесткие требования к работе банков во время возможного блэкаута. Кроме того, НБУ инициировал внедрение "банкоматного национального роуминга". просмотров

Будут ли курсировать трамваи и троллейбусы в Днепре в четверг В четверг, 8 декабря, в Днепре троллейбусные и трамвайные маршруты не будут работать. 0 просмотров

На Днепропетровщине школьница провалилась под лед В Кривом Роге школьница провалилась под лед просмотров