В Херсонской области автомобиль с полицейским из Днепра подорвался на мине

Сообщается, что взрыв произошел, когда полицейские выполняли служебные обязанности в Херсонской области.
В машине находилось 7 человек, есть погибшие.
Источник: «Дніпро Оперативний«
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