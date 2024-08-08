У Helsi появились быстрые круглосуточные онлайн-консультации врачей: сколько это стоит

Теперь через Helsi в режиме 24/7 можно будет получить онлайн-консультацию врача, сообщил гендиректор медицинского сервиса Евгений Донец в эфире телемарафона.
Эта инновация позволяет пациентам получить профессиональную медицинскую консультацию в любое время суток, не выходя из дома. По его словам, теперь 24/7 украинцы могут записаться к врачу, чтобы получить профессиональный совет.
Это скорые медицинские консультации, фактически как вызвать такси. Если у вас что-то не так со здоровьем или вы за то переживаете, вы просто заходите в приложение, выбираете врача и врач в течение 15 минут с вами связывается, — объяснил Донец.
Стоимость услуги варьируется в зависимости от времени суток:
Донец отметил, что в настоящее время всего 12% всех консультаций врачи предоставляют по телефону.
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