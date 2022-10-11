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В Днепропетровской области запретят продажу алкоголя: перечень громад

Сегодня 06:45
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В нескольких громадах Криворожского района вводят запрет на продажу алкоголя. С 10 октября с полок магазинов исчезнут даже пиво, вино и слабоалкогольные напитки.

Новости Днепра про В Днепропетровской области запретят продажу алкоголя: перечень громад

 

Перечень громад, где продажа алкоголя будет запрещена:

  • Апостоловская;
  • Гречаноподовская;
  • Зеленодольская;
  • Карповская;
  • Нивотрудовская;
  • Широковская;
  • а также Ингулецкий район Кривого Рога.

Отмечается, что запрет будет действовать до конца военного положения. 

Новости Днепра про В Днепропетровской области запретят продажу алкоголя: перечень громад

Новости Днепра про В Днепропетровской области запретят продажу алкоголя: перечень громад

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Новости Днепра про В Днепропетровской области запретят продажу алкоголя: перечень громадУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области запретят продажу алкоголя: перечень громадРусский

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