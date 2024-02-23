В Днепре нашли тело женщины, жившей на 8-м этаже разрушенного дома

Число погибших в результате попадания дрона РФ в многоэтажку Днепра увеличилось до двух. Между 8 и 9 этажами видно тело женщины. Чтобы добраться до него, нужно демонтировать перекрытие, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Таким образом, количество погибших возросло до двух человек.
Напомним, ранее из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре извлекли тело 96-летнего мужчины.
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