В Днепре нашли тело женщины, жившей на 8-м этаже разрушенного дома

На жаль, дива не сталося.

Число погибших в результате попадания дрона РФ в многоэтажку Днепра увеличилось до двух. Между 8 и 9 этажами видно тело женщины. Чтобы добраться до него, нужно демонтировать перекрытие, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Таким образом, количество погибших возросло до двух человек.

Напомним, ранее из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре извлекли тело 96-летнего мужчины.

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