У Дніпрі у зруйнованому будинку врятували кота

Работника ГСЧС подняли в квартиру краном. Он нашел четырехлапого и отдал его владелице. Животное посадили в переноску. Также женщине передали фотографии в рамках.
Напомним, в субботу, 14 января, жители Днепра услышали взрыв. Произошло это примерно в 15:39. В то время воздушная тревога в области длилась уже более полутора часов, поскольку россияне нанесли массированный ракетный удар по украинским городам. Силы ПВО сбили 6 из 8 ракет над Днепропетровской областью. К сожалению, в Днепре ракета Х-22 попала в многоэтажку на Победе. Один из подъездов дома полностью «сложился» от взрыва.
Источник: Інформатор
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