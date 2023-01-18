У Дніпрі у зруйнованому будинку врятували кота

18 января спасатели достали кота из одной из разрушенных квартир.

Работника ГСЧС подняли в квартиру краном. Он нашел четырехлапого и отдал его владелице. Животное посадили в переноску. Также женщине передали фотографии в рамках.

Напомним, в субботу, 14 января, жители Днепра услышали взрыв. Произошло это примерно в 15:39. В то время воздушная тревога в области длилась уже более полутора часов, поскольку россияне нанесли массированный ракетный удар по украинским городам. Силы ПВО сбили 6 из 8 ракет над Днепропетровской областью. К сожалению, в Днепре ракета Х-22 попала в многоэтажку на Победе. Один из подъездов дома полностью «сложился» от взрыва.

Источник: Інформатор

Читайте также:

Українська Русский

Автор: