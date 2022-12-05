В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)

Огонь уничтожил крышу дома и вещи внутри на общей площади 30 кв.м.

В Новокодакском районе загорелся дачный дом. На место события прибыли спасатели и приступили к ликвидации пожара. В доме они обнаружили мертвого 42-летнего мужчину.

В Днепре в дачном доме на территории садового общества «Коммунальщик» сгорел мужчина.

В Днепре аварийные отключения света стали регулярными. Каждый день в…

Сегодня в обед многие жители Днепра слышали мощный взрыв. Через…

«Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка Художественная выставка «Искусство Сичеславщины» открылась в Днепре, в областной организации Национального союза художников Украины. На ней собрано 260 лучших работ художников региона, созданных за последнее десятилетие. просмотров

В Днепре из-за обесточивания ПНС нет воды на нескольких улицах 5 декабря ДТЭК отключил электроснабжение ПНС на нескольких улицах Днепра, из-за чего по некоторым адресам нет воды. просмотров

Трагическая ночь: оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог, есть жертвы Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. просмотров

Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, — Генштаб Украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники россиян. Кроме этого, украинские защитники отразили 13 атак оккупантов на Донбассе. 0 просмотров