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В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)

Сегодня 10:00
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В Днепре в дачном доме на территории садового общества «Коммунальщик» сгорел мужчина.

Новости Днепра про В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)

В Новокодакском районе загорелся дачный дом. На место события прибыли спасатели и приступили к ликвидации пожара. В доме они обнаружили мертвого 42-летнего мужчину.

Огонь уничтожил крышу дома и вещи внутри на общей площади 30 кв.м.

Новости Днепра про В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)Русский

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