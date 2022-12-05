В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)

В Новокодакском районе загорелся дачный дом. На место события прибыли спасатели и приступили к ликвидации пожара. В доме они обнаружили мертвого 42-летнего мужчину.
Огонь уничтожил крышу дома и вещи внутри на общей площади 30 кв.м.
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Днепровские зенитчики сегодня сбили российский вертолет Ка-52.
В Днепре полиция разыскивает пропавшую женщину.
Сегодня в обед многие жители Днепра слышали мощный взрыв. Через…
В Днепре аварийные отключения света стали регулярными. Каждый день в…
Художественная выставка «Искусство Сичеславщины» открылась в Днепре, в областной организации Национального союза художников Украины. На ней собрано 260 лучших работ художников региона, созданных за последнее десятилетие.
5 декабря ДТЭК отключил электроснабжение ПНС на нескольких улицах Днепра, из-за чего по некоторым адресам нет воды.
Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.
Украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники россиян. Кроме этого, украинские защитники отразили 13 атак оккупантов на Донбассе.
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Днепровские зенитчики сегодня сбили российский вертолет Ка-52.
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