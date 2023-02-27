В Днепре и области слышали взрывы: что это было

Однако не игнорируйте тревогу и оставайтесь в безопасных местах.

Более подробностей вражеской атаки Лысак пока не раскрыл.

«Взрывы, которые слышали жители области — это работа ПВО. Воздушным командованием «Схід» уничтожены два вражеских БПЛА», — также прокомментировал ситуацию глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

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