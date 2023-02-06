В Днепре сын во время ссоры убил своего 64-летнего отца - Днепр Инфо
В Днепре сын во время ссоры убил своего 64-летнего отца
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Сегодня 15:57

В Днепре сын всадил своему отцу нож в грудь.

Новости Днепра про В Днепре сын во время ссоры убил своего 64-летнего отца

Об инциденте стало известно в субботу 4 февраля, но теперь полиция рассказала официальную информацию.

В одной из квартир на улице Бородянской Чечеловского района Днепра, произошла ссора, которая переросла в драку. В какой-то момент, 30-летний мужчина ударил ножом в грудь своего 64-летнего отца. К сожалению, от полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Позже полицейские задержали злоумышленника и изъяли нож. 6 февраля его арестовали и объявили о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, или же пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы рассказывали о жителе Днепра, который попался с наркотиками на блокпоста.

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