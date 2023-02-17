Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП

На Набережной Победы вблизи спортивного клуба «Восход» произошла авария. В то время, когда машину увозил эвакуатор, от института физкультуры до круга возникла пробка, движение транспорта усложнено.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
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