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  • Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП

Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП

Сегодня 19:15
просмотров

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Новости Днепра про Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП

На Набережной Победы вблизи спортивного клуба «Восход» произошла авария. В то время, когда машину увозил эвакуатор, от института физкультуры до круга возникла пробка, движение транспорта усложнено.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Новости Днепра про Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП

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Новости Днепра про Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТПУкраїнська Новости Днепра про Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТПРусский

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