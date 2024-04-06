У Дніпрі Skoda зіткнулася з каретою швидкої допомоги: є постраждалі

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.
На улице 20-летия Победы столкнулись автомобиль скорой помощи и легковушка Skoda Fabia.
На место сразу приехали сотрудники патрульной полиции, где уже работали специалисты скорой помощи.
Предварительно, 26-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем скорой. Телесные повреждения получила фельдшер скорой и водитель Skoda, ногу которого зажало в авто, — говорится в сообщении.
Работники ГСЧС деблокировали обоих пострадавших, их также госпитализировали в больницу.
Читайте также:
Автор:
В городе Каменское Днепропетровской области задержан 50-летний нападающий.
Сегодня ночью защитники неба уничтожили 3 вражеских беспилотника над Днепропетровщиной.
Днепряне ссорятся с соседом из-за пруда на огороде.
ПриватБанк пойдет на техническую паузу.
В городе Каменское Днепропетровской области задержан 50-летний нападающий.
Сегодня ночью защитники неба уничтожили 3 вражеских беспилотника над Днепропетровщиной.
Хорошего весеннего дня, друзья!
В Киеве трое детей пострадали от употребления сладостей с наркотическими веществами.
Днепряне ссорятся с соседом из-за пруда на огороде.
ПриватБанк пойдет на техническую паузу.
25-летние мужчины должны пойти в ТЦК.
В Днепре снова действуют экстренные отключения света.
В окрестностях Днепра загорелся масштабный пожар.
Жителей Днепра, которые находят ценные "сокровища" на огородах, просят приносить их местным краеведам.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!