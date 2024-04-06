У Дніпрі Skoda зіткнулася з каретою швидкої допомоги: є постраждалі

В Днепре серьезное ДТП произошло в Самарском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

На улице 20-летия Победы столкнулись автомобиль скорой помощи и легковушка Skoda Fabia.

На место сразу приехали сотрудники патрульной полиции, где уже работали специалисты скорой помощи.

Предварительно, 26-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем скорой. Телесные повреждения получила фельдшер скорой и водитель Skoda, ногу которого зажало в авто, — говорится в сообщении.

Работники ГСЧС деблокировали обоих пострадавших, их также госпитализировали в больницу.

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