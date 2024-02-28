В Днепре прогремит массовый взрыв

Рыбальский карьер снова будет испытывать на прочность нервы жителей Самарского района Днепра.
Как сообщили в Левобережной городской администрации, 29 февраля 2024 года в период с 10:00 до 19:00 на территории карьера Рыбальский проведут массовые взрывы.
Все контролируется, поэтому сохраняйте спокойствие.
Даже если звук взрыва придется на тревогу, скорее всего причина громких звуков – карьер.
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Также пять человек получили ранения.
Последствия атаки уточняют.
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