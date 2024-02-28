В Днепре прогремит массовый взрыв

Бахкания со стороны карьера могут услышать жители Днепра в этот четверг.

Рыбальский карьер снова будет испытывать на прочность нервы жителей Самарского района Днепра.

Как сообщили в Левобережной городской администрации, 29 февраля 2024 года в период с 10:00 до 19:00 на территории карьера Рыбальский проведут массовые взрывы.

Все контролируется, поэтому сохраняйте спокойствие.

Даже если звук взрыва придется на тревогу, скорее всего причина громких звуков – карьер.

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