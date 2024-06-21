В Днепре перекроют одну из центральных улиц почти на 4 месяца

В Днепре временно перекроют движение по улице Князя Владимира Великого.

Об этом сообщают в Департаменте благоустройства и инфраструктуры.

Отмечается, что полное перекрытие движения связано с ремонтом сети ливневой канализации.

Начиная с 22 июня 2024 движение транспорта по улице Князя Владимира Великого (на участке от ул. Владимира Мономаха до ул. Европейской) будет запрещено до 1 октября 2024 года.

Департамент благоустройства и инфраструктуры заранее приносит извинения за неудобства и напоминает о заблаговременном планировании своего маршрута, — отметили в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что маршрут поезда из Днепра в Польшу временно изменился.

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