В Днепре на железнодорожном вокзале обнаружили сумку с боеприпасами

Пока неизвестно, кто оставил сумку на вокзале.

Правоохранители, прибыв на место, вызвали ГСЧС и СОГ. До прибытия следственно-оперативной группы было огорожено место обнаружения предмета.

В ней сверху лежала ручная граната РГД-5 с надписью «пиро-5». Сумку нашел охранник супермаркета Сильпо.

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