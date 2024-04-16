В Днепре на железнодорожном вокзале обнаружили сумку с боеприпасами

15 апреля на вокзале кто-то оставил сумку с боеприпасами.
В ней сверху лежала ручная граната РГД-5 с надписью «пиро-5». Сумку нашел охранник супермаркета Сильпо.
Правоохранители, прибыв на место, вызвали ГСЧС и СОГ. До прибытия следственно-оперативной группы было огорожено место обнаружения предмета.
Пока неизвестно, кто оставил сумку на вокзале.
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