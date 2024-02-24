В Днепре на Победе неизвестный разбил окна в магазине Рошен

Об этом сообщил паблик «Хдніпро» в Telegram.
Что явилось причиной нападения до сих пор неизвестно, как и личность нападающего.
Это уже не первый подобный случай. Недавно мы писали о том, что этот магазин пытались поджечь.
Личность мужчины и его причастность к другим преступлениям будет устанавливаться полицией.
Обычно подобные действия квалифицируют по ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.
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