В Днепре на Победе неизвестный разбил окна в магазине Рошен

Сегодня в Днепре неизвестный мужчина разбивал окна в магазине Рошен.

Об этом сообщил паблик «Хдніпро» в Telegram.

Что явилось причиной нападения до сих пор неизвестно, как и личность нападающего.

Это уже не первый подобный случай. Недавно мы писали о том, что этот магазин пытались поджечь.

Личность мужчины и его причастность к другим преступлениям будет устанавливаться полицией.

Обычно подобные действия квалифицируют по ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

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