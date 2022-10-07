В Днепре хотят переименовать улицу в честь погибшего героя Макса Семенова

Он много лет был президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта.

Сейчас друзья, коллеги и близкие знакомые создали петицию о переименовании одной из улиц города в его честь

«Максим Семенов погиб в мае 2022 года. Он пошел защищать нас в 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду. Находясь на передовом Донецком направлении, днепрянин полег из-за разорванной мины. Мы должны отдать дань уважения Герою, который в Днепре стоял за здоровую жизнь и развитие спорта, а на передовой – за нашу жизнь и свободу», — говорится в тексте петиции.

До конца сбора подписей осталось 87 дней.

Напомним, что у Максима осталась жена и двое детей – Марк и Ника.

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