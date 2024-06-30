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У Дніпрі електричка переїхала чоловіка

Сегодня 10:45
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В Днепре мужчину насмерть переехала электричка.

Новости Днепра про У Дніпрі електричка переїхала чоловіка

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Трагедия произошла вчера, 29 июня, на железнодорожной станции Ксенивка.

Трагедия произошла в 12 часов. По предварительным данным, 73-летний мужчина пытался перейти пути по переходу.

Машинист электрички Синельниково-Каменское пытался затормозить, но не успел.

Мужчина погиб на месте от полученных травм.

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