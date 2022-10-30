Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре аварийное отключение воды: адреса и когда вернут

Сегодня 18:59
просмотров

В Днепре жители нескольких улиц до завтра будут сидеть без воды.

Новости Днепра про В Днепре аварийное отключение воды: адреса и когда вернут

30 октября в связи с аварийными работами некоторые улицы Днепра и их жители останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал».

В связи с проведением аварийных работ по пер. Свободному 7 временно прекращено водоснабжение:

пер Свободный, 5,7;
Генерала Захарченко, 10,12,14.

Водоснабжение будет возобновлено в течение завтрашнего дня.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре аварийное отключение воды: адреса и когда вернутУкраїнська Новости Днепра про В Днепре аварийное отключение воды: адреса и когда вернутРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Бабье лето — все: на Днепр сунут первые морозы
    Новости Днепра
    Сегодня 18:32
    Бабье лето — все: на Днепр сунут первые морозы

    В Днепр на следующей неделе придут первые морозы.

    Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина
    Новости Днепра
    28.10.2022 09:00
    Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина

    Россияне накрыли огнем три громады — Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую,…

    Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога
    Новости Днепра
    24.10.2022 06:45
    Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога

    16 жовтня, захищаючи свободу та незалежність своєї держави, у Харківській…

    В Днепре сделали гигантский флаг из сине-желтых роллов (ФОТО)
    Новости Днепра
    21.10.2022 17:41
    В Днепре сделали гигантский флаг из сине-желтых роллов (ФОТО)

    Вырученные средства пойдут на покупку квадрокоптера.

    Последние новости

    Вблизи Паруса в Днепре рыбак поймал щуку-великана (ФОТО)
    Вблизи Паруса в Днепре рыбак поймал щуку-великана (ФОТО)

    В Днепре рыбак поймал здоровенную щуку.

    Сегодня 19:27
    просмотров
    Бабье лето — все: на Днепр сунут первые морозы
    Бабье лето — все: на Днепр сунут первые морозы

    В Днепр на следующей неделе придут первые морозы.

    Сегодня 18:32
    просмотров
    В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружья
    В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружья

    На Днепропетровщине школьница пыталась совершить самоубийство, выстрелив себе в шею.

    Сегодня 17:45
    1
    просмотров
    На Соборной площади в Днепре находился фонтан с лебедями: в сети опубликовали редкие фото
    На Соборной площади в Днепре находился фонтан с лебедями: в сети опубликовали редкие фото

    В Днепре показали уникальное фото Соборной площади.

    Сегодня 17:23
    просмотров
    Фотографировал местное предприятие: в Днепре задержали потенциального коллаборанта
    Фотографировал местное предприятие: в Днепре задержали потенциального коллаборанта

    В Днепре задержан мужчина, который фотографировал критическую инфраструктуру города.

    Сегодня 16:49
    просмотров
    Художник из Днепра предсказал бавовну в Севастопольском порту
    Художник из Днепра предсказал бавовну в Севастопольском порту

    Картины художника из Днепра уже в третий раз становятся пророческими. На этот раз он предусмотрел хлопок в Севастополе.

    Сегодня 16:06
    просмотров
    Без отца сталось две дочери: в Донецкой области погиб защитник с Днепропетровщины
    Без отца сталось две дочери: в Донецкой области погиб защитник с Днепропетровщины

    В Донецкой области погиб еще один наш земляк.

    Сегодня 15:27
    просмотров
    Баба Яга, которая водит хоровод и летящие привидения над головой: как выглядят парки Днепра перед Хэллоувином (ФОТО)
    Баба Яга, которая водит хоровод и летящие привидения над головой: как выглядят парки Днепра перед Хэллоувином (ФОТО)

    В Днепре украсили парки к Хэллоуину.

    Сегодня 14:41
    0
    просмотров
    Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай поедет в ДЕПО раньше
    Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай поедет в ДЕПО раньше

    В Днепре 15 трамвай будет заканчивать работу раньше.

    Сегодня 13:46
    просмотров
    Известный военный аналитик объяснил, есть ли еще угроза наступления на Кривой Рог
    Известный военный аналитик объяснил, есть ли еще угроза наступления на Кривой Рог

    Украинские военные продолжают контрнаступление на юге Украины. Военный эксперт оценил возможность нового наступления на Кривой Рог.

    Сегодня 13:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх