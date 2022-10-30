В Днепре аварийное отключение воды: адреса и когда вернут

В Днепре жители нескольких улиц до завтра будут сидеть без воды.

30 октября в связи с аварийными работами некоторые улицы Днепра и их жители останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал».

В связи с проведением аварийных работ по пер. Свободному 7 временно прекращено водоснабжение:

пер Свободный, 5,7;

Генерала Захарченко, 10,12,14.

Водоснабжение будет возобновлено в течение завтрашнего дня.

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