В Днепре 25 июля свет будут выключать только вечером: графики отключений

В результате уменьшения дефицита в энергосистеме сегодня, 25 июля, не будут выключаться почти в течение всего дня — электроснабжение будут ограничивать только вечером.
В Telegram-канале ЦЭК опубликовали графики на сегодняшний день. На вечер планируется отключение только 2 и 3 очередей:
Для абонентов ДТЭК отключений в «светло-серых» зонах не предполагается. График отключений на сегодняшний день можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.
Заметим, что в течение дня возможны изменения в применении ограничений на потребление электроэнергии. Рекомендуем следить за официальными порталами энергетических компаний.
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов.
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