В Днепре 25 июля свет будут выключать только вечером: графики отключений

Вечером будет применяться только одна очередь отключений.

В результате уменьшения дефицита в энергосистеме сегодня, 25 июля, не будут выключаться почти в течение всего дня — электроснабжение будут ограничивать только вечером.

В Telegram-канале ЦЭК опубликовали графики на сегодняшний день. На вечер планируется отключение только 2 и 3 очередей:

2 очередь будет применяться с 16:00 до 19:00;

3 очередь — с 19:00 до 22:00.

Для абонентов ДТЭК отключений в «светло-серых» зонах не предполагается. График отключений на сегодняшний день можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.

Заметим, что в течение дня возможны изменения в применении ограничений на потребление электроэнергии. Рекомендуем следить за официальными порталами энергетических компаний.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: