У Днепра появился еще один город-друг: подробности

Вчера, 6 июня, заместитель городского головы Днепровского городского совета Владимир Миллер и мэр города Нетанья Мирям Фирберг-Икар подписали Меморандум о дружбе. Города будут поощрять и расширять сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта, туризма, местного самоуправления, охраны окружающей среды и безопасности.
Об этом сообщили на странице «Embassy of Ukraine in the State of Israel» в Facebook.
«Несмотря на значительные вызовы и угрозы национальной безопасности, с которыми сталкиваются Украина и Государство Израиль, стороны находят возможности для расширения межрегионального сотрудничества», — говорится в сообщении.
Напомним, что за время полномасштабного вторжения России в Украину у Днепра появилось уже шесть городов-побратимов: Осака, Хельсинки, Амарилло, Гранд-Рапидс, Кельн и Острава. А недавно власти Днепра обсудили проект соглашения о сотрудничестве между Днепром и норвежским городом Драмменом, которое в дальнейшем планируют заключить.
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