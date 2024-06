У Днепра появился еще один город-друг: подробности

Днепр будет сотрудничать с израильским городом Нетанья.

Вчера, 6 июня, заместитель городского головы Днепровского городского совета Владимир Миллер и мэр города Нетанья Мирям Фирберг-Икар подписали Меморандум о дружбе. Города будут поощрять и расширять сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта, туризма, местного самоуправления, охраны окружающей среды и безопасности.

Об этом сообщили на странице «Embassy of Ukraine in the State of Israel» в Facebook.

«Несмотря на значительные вызовы и угрозы национальной безопасности, с которыми сталкиваются Украина и Государство Израиль, стороны находят возможности для расширения межрегионального сотрудничества», — говорится в сообщении.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения России в Украину у Днепра появилось уже шесть городов-побратимов: Осака, Хельсинки, Амарилло, Гранд-Рапидс, Кельн и Острава. А недавно власти Днепра обсудили проект соглашения о сотрудничестве между Днепром и норвежским городом Драмменом, которое в дальнейшем планируют заключить.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: