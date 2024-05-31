У Днепра может появиться еще один город-побратим: детали

Днепр будет в будущем сотрудничать с норвежским городом Драммен.

В апреле секретарь горсовета Александр Санжара онлайн встретился с мэром Хьелем Арне Хермансеном Драммена. Они представили свои города и обсудили сотрудничество между ними.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Александр Санжара рассказал о жизни Днепра в условиях войны и о научно-техническом потенциале нашего мегаполиса. А представители Драмена — о работе муниципальной системы, ее задачах, новых стройках в городе и т.д. В конце встречи участники обсудили проект соглашения о сотрудничестве между Днепром и Драмменом, которое в дальнейшем планируют заключить.

Напомним, за время полномасштабного вторжения России в Украину у Днепра появилось уже шесть городов-побратимов: Осака, Хельсинки, Амарилло, Гранд-Рапидс, Кельн и Острава.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: