У Днепра может появиться еще один город-побратим: детали

В апреле секретарь горсовета Александр Санжара онлайн встретился с мэром Хьелем Арне Хермансеном Драммена. Они представили свои города и обсудили сотрудничество между ними.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Александр Санжара рассказал о жизни Днепра в условиях войны и о научно-техническом потенциале нашего мегаполиса. А представители Драмена — о работе муниципальной системы, ее задачах, новых стройках в городе и т.д. В конце встречи участники обсудили проект соглашения о сотрудничестве между Днепром и Драмменом, которое в дальнейшем планируют заключить.
Напомним, за время полномасштабного вторжения России в Украину у Днепра появилось уже шесть городов-побратимов: Осака, Хельсинки, Амарилло, Гранд-Рапидс, Кельн и Острава.
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