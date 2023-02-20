У Днепра есть достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности.

Укрэнерго не прогнозирует дефицит мощности и в ближайшие дни. В настоящее время есть возможность покрыть потребление существующим производством электроэнергии нашими электростанциями.

За прошедшие сутки в Днепре не было зафиксировано ни одного, даже краткосрочного, обесточивания частными энергетическими компаниями районных, квартальных, домовых котельных и теплораспределительных пунктов, а также повышающих насосных станций.

По состоянию на 06:00 в городе работают все объекты всех трех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие эти теплоснабжающие предприятия.

В настоящее время работают все повышающие насосные станции.

Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» за минувшие сутки очистили 21 засор на канализационных сетях водоотвода, а также устранили 11 повреждений на сетях водоотведения.

Среди самых больших:

– по ул. Торговой, 27, работы на водопроводе Д-400 мм из колодца;

– по ул. Василия Чапленко, 20, аварийно-восстановительные работы;

– с. Александровка на ул. Опытная, 80, аварийно-восстановительные работы:

– пос. Новоалександровка по ул. Железнодорожная, 2б. Возобновлено водоснабжение на следующих улицах поселка:

— сел. Новоолександрівка по вул. Залізнична, 2б. Відновлено водопостачання на наступних вулицях селища:

Железнодорожная;

Днепровская;

Садовая;

Соловьиная.

На всех 32 объектах работы были завершены в течение дня. Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на ликвидации засоров на сетях водоотведения и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения. Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета: (056) 732-12-12 (095) 732-12-12 (096) 732-12-12 (073) 732-12-12



Читайте также:

Українська Русский

Автор: