У Днепра есть достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности.

За прошедшие сутки в Днепре не было зафиксировано ни одного, даже краткосрочного, обесточивания частными энергетическими компаниями районных, квартальных, домовых котельных и теплораспределительных пунктов, а также повышающих насосных станций.
По состоянию на 06:00 в городе работают все объекты всех трех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие эти теплоснабжающие предприятия.
В настоящее время работают все повышающие насосные станции.
Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» за минувшие сутки очистили 21 засор на канализационных сетях водоотвода, а также устранили 11 повреждений на сетях водоотведения.
Среди самых больших:
– по ул. Торговой, 27, работы на водопроводе Д-400 мм из колодца;
– по ул. Василия Чапленко, 20, аварийно-восстановительные работы;
– с. Александровка на ул. Опытная, 80, аварийно-восстановительные работы:
– пос. Новоалександровка по ул. Железнодорожная, 2б. Возобновлено водоснабжение на следующих улицах поселка:
— сел. Новоолександрівка по вул. Залізнична, 2б. Відновлено водопостачання на наступних вулицях селища:
На всех 32 объектах работы были завершены в течение дня.
Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на ликвидации засоров на сетях водоотведения и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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