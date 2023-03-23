Тишина и ржавые прилавки: как сегодня выглядит покинутый вещевой рынок в Днепре (ФОТО)

Жилмассив Тополь – один из крупнейших спальных районов Днепра. Тут живет несколько тысяч горожан. Для удобства людей тут раньше была своя мини-Озерка, где можно было купить все: от сладких напитков до бытовой химии и носков с парфюмерией. Журналисты dnepr.info посмотрели, как сейчас выглядит некогда большой рынок.
Сначала торговцы раскладывали свой товар на газетках и ящиках, но уже в середине 1990-х годов торговлю тут структурировали: стройными рядами поставили железные прилавки с навесами.
Продавали в основном одежду, привозили из Турции и Польши. Покупатели меряли обувь не заходя за прилавок «на газетке», а одежду – за ширмой в «павильоне». Рынок находился чуть ниже того места, где сейчас находится огромный строительный гипермаркет. Продавцов было очень много – в рядах не было свободного места, покупателей – еще больше. Последние присматривали вещи, торговались и меряли одежду. На входе и выходе с рынка можно было купить сладкий напиток, кофе, а также обязательные атрибуты базара – пирожки и беляши.
В начале 2000-х продавцов на вещевом рынке стало меньше, а вот цены – выросли. И с тех пор рынок стал приходить в упадок. В Днепре открылись магазины одежды и секонд-хенды, где можно было купить более качественные вещи, чем на рынке и стоили они в разы дешевле. Но несколько лет назад на вещевом рынке на Тополе стабильно продавали фирменную украинскую обувь и халаты.
Среди покинутых и ржавых железных прилавков можно было увидеть двух-трех продавцов одежды. Но с началом полномасштабного вторжения исчезли с рынка и они.
Теперь на территории когда-то большого вещевого рынка стоят лишь заброшенные прилавки, часть из них куда-то исчезла. А когда-то ровные дорожки между рядами «покрылись» ямами и поросли травой.
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