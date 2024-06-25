Николай Тищенко, которому утром 25 июня было вручено подозрение, во время обыска уничтожил телефон с поличным. Сначала такую ​​информацию распространили СМИ, но затем ситуацию прокомментировали в Государственном бюро расследований, подтвердив этот факт.

Советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире Київ24 сообщила, что телефон изъят, а все данные, которые могли быть на нем восстановят. Также сегодня Тищенко будут выбирать меру пресечения по делу о нападении на военного в Днепре. Прокуратура будет просить о круглосуточном домашнем аресте.

ДБР не исключает, что Тищенко может получить дополнительные подозрения и могут быть открыты новые уголовные производства.

Обыски также проводились у его помощницы, участвовавшей в конфликте. Правоохранители собираются провести экспертизу разбитого телефона Тищенко, чтобы получить информацию, которая может быть полезна следствию.

Охрана Тищенко избила украинского ветерана – что известно?

Напомним, 20 июня Николай Тищенко второй раз через месяц приехал в Днепр с «облавой» на ботофермы. В тот же день в сети распространили видео, как его охранники избили и задержали мужчину. Впоследствии выяснилось, что напали на экс-военного Дмитрия «Сына» Павлова, который проходил службу в спецподразделении «KRAKEN». К моменту конфликта в его руках находился маленький ребенок.

Позже по данному факту полиция Днепра открыла два уголовных производства. После чего на скандал отреагировал Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и отметил, что “такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата”.