Тимошенко написал заявление об освобождении от должности заместителя руководителя ОП

Фото соответствующего заявления он опубликовал в Телеграмме .
«Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту», — отметил Тимошенко.
Он также поблагодарил каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!”.
Тимошенко выразил благодарность мэрам городов «за конструктив в спорах».
Кроме того, он поблагодарил “крутую команду Директората по вопросам региональной политики Офиса Президента. Без вас ничего бы не было”.
“Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку”, – подчеркнул Тимошенко.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский сообщил о «кадровых решениях» относительно управленцев разного уровня.
По данным СМИ, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу Киевской военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
Глава государства Владимир Зеленский назначил Тимошенко на должность заместителя главы Администрации Президента 21 мая 2019 года. Летом 2019 года АП была переименована в Офис Президента. 25 июня 2019 Кирилл стал заместителем руководителя ОП.
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