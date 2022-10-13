Тяжело ранили мужчину: ГСЧС рассказали о последствиях обстрела Никопольщины

В ночь на 13 октября россияне снова обстреливали Никополь.

По словам спасателей, оккупанты пять раз за ночь атаковали Никопольский район.

Пять раз били из Градов и тяжелой артиллерии. Во время обстрела тяжело ранен 59-летний житель Никополя. Его госпитализировали. От русских снарядов загорелся частный дом. Огонь потушили 7 спасателей и 1 пожарная машина.

В городе изуродовано 10 многоэтажек и 26 частных домов, 5 хозяйственных построек. Уничтожены 2 хозяйственные постройки.

Разрушены больница, детский сад, рынок, собор, музей. Задело фабрику, детский развлекательный центр, 3 магазина, почту, 2 авто, газопровода и электросеть.

Более 2 тысяч семей остались без света. Аварийные бригады уже на месте.

Били вражеские снаряды и по Марганецкому обществу. Люди уцелели. Масштабы разрушений устанавливаются.

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