Тяжелая артиллерия ударила по Никопольскому району: ситуация на вечер 21 марта

Об этом сообщает глава областного совета Николай Лукашук.
Под обстрел попала Мировская громада.
Повреждены два частных дома, еще четыре хозяйственных постройки, электросети, автомобиль. К счастью, без пострадавших.
В других районах Днепропетровской области было спокойно.
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