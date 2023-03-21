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  • Тяжелая артиллерия ударила по Никопольскому району: ситуация на вечер 21 марта

Тяжелая артиллерия ударила по Никопольскому району: ситуация на вечер 21 марта

Сегодня 22:00
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Вечером 21 марта россияне в очередной раз ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Новости Днепра про Тяжелая артиллерия ударила по Никопольскому району: ситуация на вечер 21 марта

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Об этом сообщает глава областного совета Николай Лукашук.

Под обстрел попала Мировская громада.

Повреждены два частных дома, еще четыре хозяйственных постройки, электросети, автомобиль. К счастью, без пострадавших.

В других районах Днепропетровской области было спокойно.

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Новости Днепра про Тяжелая артиллерия ударила по Никопольскому району: ситуация на вечер 21 мартаУкраїнська Новости Днепра про Тяжелая артиллерия ударила по Никопольскому району: ситуация на вечер 21 мартаРусский

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