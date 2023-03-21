Тяжелая артиллерия ударила по Никопольскому району: ситуация на вечер 21 марта

В других районах Днепропетровской области было спокойно.

Повреждены два частных дома, еще четыре хозяйственных постройки, электросети, автомобиль. К счастью, без пострадавших.

Об этом сообщает глава областного совета Николай Лукашук.

Вечером 21 марта россияне в очередной раз ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

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