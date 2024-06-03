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  • «Ты 12 дней, весь в ожогах, боролся за жизнь»: на войне погиб известный общественный деятель из Днепра

«Ты 12 дней, весь в ожогах, боролся за жизнь»: на войне погиб известный общественный деятель из Днепра

Сегодня 13:06
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После тяжелого ранения скончался известный общественный деятель из Днепра.

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На войне погиб известный общественный деятель из Днепра Денис Капитуров.

Печальное известие сообщил его друг Андрей Денисенко на своей Facebook-странице.

Ты 12 дней, весь в ожогах, боролся за жизнь, а всю жизнь боролся за Украину. На Майдане, на митингах против капитуляции и защите патриотов, в судах за справедливость. Искренний, улыбающийся, креативный, открытый ко всему миру, смелый и упорный. С чувством вкуса и лёгкой самоиронии. Денис, ты снимал крутые ролики, делал хорошие патриотические фестивали и отличную рекламу!, – написал Андрей Денисенко.

Андрей поделился своими воспоминаниями о Денисе.

И ты превзошел многих более опытных, младших, здоровых и спортивных. Ты стал настоящим сильным и бесстрашным Воином. Ты сражался, воевал и погиб как герой. Пусть твои засветы будут такими же легкими, добрыми и светлыми, как ты сам, – добавил Андрей.

О времени и месте прощания сообщат дополнительно.

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