«Ты 12 дней, весь в ожогах, боролся за жизнь»: на войне погиб известный общественный деятель из Днепра

После тяжелого ранения скончался известный общественный деятель из Днепра.

На войне погиб известный общественный деятель из Днепра Денис Капитуров.

Печальное известие сообщил его друг Андрей Денисенко на своей Facebook-странице.

Ты 12 дней, весь в ожогах, боролся за жизнь, а всю жизнь боролся за Украину. На Майдане, на митингах против капитуляции и защите патриотов, в судах за справедливость. Искренний, улыбающийся, креативный, открытый ко всему миру, смелый и упорный. С чувством вкуса и лёгкой самоиронии. Денис, ты снимал крутые ролики, делал хорошие патриотические фестивали и отличную рекламу!, – написал Андрей Денисенко.

Андрей поделился своими воспоминаниями о Денисе.

И ты превзошел многих более опытных, младших, здоровых и спортивных. Ты стал настоящим сильным и бесстрашным Воином. Ты сражался, воевал и погиб как герой. Пусть твои засветы будут такими же легкими, добрыми и светлыми, как ты сам, – добавил Андрей.

О времени и месте прощания сообщат дополнительно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: