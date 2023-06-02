Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

Сегодня 12:41
просмотров

Театральный бульвар в Днепре давно стал книжным рынком. Появился он в городе не так давно – чуть более 40 лет назад и изначально это было место для отдыха горожан, с лавочками, деревьями и фонтаном. Позже тут появились павильоны для торговцев.

Новости Днепра про Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в Днепре появился Театральный бульвар и как он превратился в книжный рынок.

Толчком для появления Театрального бульвара в Днепре стал сильный ливень в конце июля 1977 года. До этого на месте, где сегодня продают книги стояло два дома – это были двух и трехэтажные здания, одно из которых практически вплотную прилегало к театру им. Шевченко.

Новости Днепра про Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

Место, где находится бульвар с дня основания города страдало от воды. Сначала его затапливала выходившая из берегов река, а во время дождей воды здесь собиралось столько, что местные жители плавали на лодках.

Новости Днепра про Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

Когда была оборудована часть набережной тут решили построить дома, считая, что большая вода местности уже не грозит. Но после сильного ливня 1977 года подвалы домов оказались затопленными и власть приняла решение, что здания должны быть снесены, а жильцы – расселены. Делалось это для безопасности людей.

На месте домов создали Театральный бульвар. Задумывался он как место отдыха горожан. Тут было много зеленых деревьев, лавочки, фонтан и эстакада справа от театра.

Новости Днепра про Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

Напротив входа в театр было принято решение повесить огромную люстру-светильник Архитекторами выступили Евгений Яшунский и Леонид Халявский. Название свое местность получила в честь того, что рядом находится театр и филармония. На карте города Театральный бульвар появился в 1979 году.

Новости Днепра про Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

В 1991 году здесь впервые в городе был поднят украинский флаг.

В начале 1990-х годов улица Мономаха стала застраиваться ресторанами и ларьками, а на бульвар пришли торговцы книгами. Купить тут можно было любую книгу, ассортимент был огромен, продавцов было много, а книг – еще больше.

Новости Днепра про Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

Школьники и студенты покупали тут недостающие учебники, остальные – детективы, женские романы, редкие исторические книги. Сначала торговля была стихийной, продавцы раскладывали свой товар на клеенке на земле, на лавочках, а позже на бульваре оборудовали павильоны.

Новости Днепра про Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

Но со временем продавцов становилось все меньше, как и ассортимента товара у них. Сегодня от книжного рынка осталось практически только одно название, теперь тут можно купить не только новые книги, но и б/у, выпущенные 5,10 или больше лет назад и уже читанные не один раз.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)Українська Новости Днепра про Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре будут наказывать тех, кто расклеивает объявления на столбах: что ждет нарушителей
    Новости Днепра
    Сегодня 12:17
    В Днепре будут наказывать тех, кто расклеивает объявления на столбах: что ждет нарушителей

    В Днепре напомнили, что нельзя оклеивать столбы объявлениями.

    Жилмассив и несколько поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина
    Новости Днепра
    Сегодня 11:55
    Жилмассив и несколько поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

     Сделайте запасы питьевой и технической воды!

    У чиновника налоговой из Днепра нашли 1,2 миллиона гривен необоснованных активов
    Новости Днепра
    Сегодня 11:44
    У чиновника налоговой из Днепра нашли 1,2 миллиона гривен необоснованных активов

    Днепровский налоговик подозревается в коррупции.

    В Днепре десятки ящиков непроданной клубники выбросили на мусорку
    Новости Днепра
    Сегодня 11:00
    В Днепре десятки ящиков непроданной клубники выбросили на мусорку

    В Днепре непроданную клубнику выбросили на свалку.

    Последние новости

    В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше
    В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше

    Жизнь победит!

    Сегодня 12:29
    0
    просмотров
    В Днепре будут наказывать тех, кто расклеивает объявления на столбах: что ждет нарушителей
    В Днепре будут наказывать тех, кто расклеивает объявления на столбах: что ждет нарушителей

    В Днепре напомнили, что нельзя оклеивать столбы объявлениями.

    Сегодня 12:17
    просмотров
    Жилмассив и несколько поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина
    Жилмассив и несколько поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

     Сделайте запасы питьевой и технической воды!

    Сегодня 11:55
    0
    просмотров
    У чиновника налоговой из Днепра нашли 1,2 миллиона гривен необоснованных активов
    У чиновника налоговой из Днепра нашли 1,2 миллиона гривен необоснованных активов

    Днепровский налоговик подозревается в коррупции.

    Сегодня 11:44
    просмотров
    В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)
    В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)

    Сегодня ночью на Калиновой горела легковушка.

    Сегодня 11:06
    1
    просмотров
    В Днепре десятки ящиков непроданной клубники выбросили на мусорку
    В Днепре десятки ящиков непроданной клубники выбросили на мусорку

    В Днепре непроданную клубнику выбросили на свалку.

    Сегодня 11:00
    просмотров
    В центре Днепра обнаружили тело женщины без одежды: что говорят в полиции
    В центре Днепра обнаружили тело женщины без одежды: что говорят в полиции

    Мы обратились за комментарием в полицию.

    Сегодня 10:32
    0
    просмотров
    В Днепровском районе из разбитого авто спасатели вытащили живую женщину
    В Днепровском районе из разбитого авто спасатели вытащили живую женщину

    Спасатели деблокировали из разбитого авто женщину.

    Сегодня 10:21
    просмотров
    В Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно
    В Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно

    Вчера вечером, 1 июня, в ЖК Panorama, что на улице Симферопольской, произошел пожар.

    Сегодня 10:05
    0
    просмотров
    Полтысячи оккупантов, 15 танков и почти 30 артсистем: потери рф за сутки в войне
    Полтысячи оккупантов, 15 танков и почти 30 артсистем: потери рф за сутки в войне

    Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 июня, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 208910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 12 ББМ и 27 артсистем.

    Сегодня 10:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх