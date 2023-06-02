Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

Театральный бульвар в Днепре давно стал книжным рынком. Появился он в городе не так давно – чуть более 40 лет назад и изначально это было место для отдыха горожан, с лавочками, деревьями и фонтаном. Позже тут появились павильоны для торговцев.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в Днепре появился Театральный бульвар и как он превратился в книжный рынок.

Толчком для появления Театрального бульвара в Днепре стал сильный ливень в конце июля 1977 года. До этого на месте, где сегодня продают книги стояло два дома – это были двух и трехэтажные здания, одно из которых практически вплотную прилегало к театру им. Шевченко.

Место, где находится бульвар с дня основания города страдало от воды. Сначала его затапливала выходившая из берегов река, а во время дождей воды здесь собиралось столько, что местные жители плавали на лодках.

Когда была оборудована часть набережной тут решили построить дома, считая, что большая вода местности уже не грозит. Но после сильного ливня 1977 года подвалы домов оказались затопленными и власть приняла решение, что здания должны быть снесены, а жильцы – расселены. Делалось это для безопасности людей.

На месте домов создали Театральный бульвар. Задумывался он как место отдыха горожан. Тут было много зеленых деревьев, лавочки, фонтан и эстакада справа от театра.

Напротив входа в театр было принято решение повесить огромную люстру-светильник Архитекторами выступили Евгений Яшунский и Леонид Халявский. Название свое местность получила в честь того, что рядом находится театр и филармония. На карте города Театральный бульвар появился в 1979 году.

В 1991 году здесь впервые в городе был поднят украинский флаг.

В начале 1990-х годов улица Мономаха стала застраиваться ресторанами и ларьками, а на бульвар пришли торговцы книгами. Купить тут можно было любую книгу, ассортимент был огромен, продавцов было много, а книг – еще больше.

Школьники и студенты покупали тут недостающие учебники, остальные – детективы, женские романы, редкие исторические книги. Сначала торговля была стихийной, продавцы раскладывали свой товар на клеенке на земле, на лавочках, а позже на бульваре оборудовали павильоны.

Но со временем продавцов становилось все меньше, как и ассортимента товара у них. Сегодня от книжного рынка осталось практически только одно название, теперь тут можно купить не только новые книги, но и б/у, выпущенные 5,10 или больше лет назад и уже читанные не один раз.

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