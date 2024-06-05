Тут проходил путь чумаков за солью и жили казаки: история жилмассива Каменской в Днепре

Некоторые районы нынешнего Днепра были заселены людьми еще до основания Екатеринослава, а когда город был построен – стали его частью. Так, в городе есть места, где проходил путь чумаков в Крым за солью, а первые поселенцы построили тут свои хаты еще в конце 1590-х годов.

Журналисты dnepr.info узнали историю жилмассива Каменской в Днепре.

Бывшему жилмассиву Фрунзенский в 2015 году вернули практически его историческое название «Каменской». Территория, где он расположен во времена Екатеринослава называлась слободой Каменкой. Жили тут казаки-лоцманы. Упоминание о жителях слободы, которые ловко маневрировали через реку встречается в различных исторических документах и воспоминаниях в конце 1590х годов.

Путь чумаков в Крым за солью через левый берег проходил у Каменки, через правый – у крепости Новый Кайдак. Около 1700-х годов возле Каменки стали селиться отставные казаки с семьями. К 1750 году тут уже была установлена деревянная Спасо-Преображенская церковь. Согласно легенде, свое название территория получила в честь одного из казаков по прозвищу Камянка.

В начале ХХ века слобода Каменка вошла в Елизавето-Каменский район с непосредственным центром в самой слободе. К 1920-м годам в слободе жило почти 5 тыс человек и насчитывалось более 850 дворов.

Население работало на маслобойнях, в кузнице, тут были две школы, хата-читальня, амбулатория, регулярно собирались ярмарки. В начале 1980-х годов территорию бывшей слободы заметно расширили путем намыва берега.

Тут планировали создать сеть искусственных каналов, которые бы превратили район в местную «Венецию», но планы реализовать не удалось, хотя и был создан один небольшой канал. Застраивался новоиспеченный жилмассив в основном 9, 12 и 16 этажными домами.

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