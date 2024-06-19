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Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчас

Сегодня 12:35
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В каждом районе Днепра есть свой Дом быта, куда можно отнести обувь или одежду для починки, что-то купить, сделать фото на документы. Но самый главный Дом быта в Днепре находится на улице Короленко. Открыли его в 1975 году.

Новости Днепра про Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчас

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого здания и как он раньше выглядел.

До сегодняшнего дня Дом быта считается одним из самых больших в Днепре. На момент создания это было огромное 9-ти этажное функциональное здание с множеством кабинетов, где разместились десятки мастерских: от швейных до часовых и граверных.

Новости Днепра про Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчас

 Были тут парикмахерские, прачечные, предоставляли услуги сапожники, ювелиры, ремонтники техники. Также тут было несколько банкетных залов, где можно было отметить какое-либо торжество.

Новости Днепра про Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчас

Кажется, что со времени возведения Дом быта ремонта не знал. Тут до сих пор на полу можно увидеть традиционную для того времени плитку разных цветов (ее еще стелили в подъездах многоквартирных домов, возведенных в середине 1970-х годов). Стены оформлены мрамором, на полу на ступеньках – гранитная крошка и огромные деревянные перила.

Новости Днепра про Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчас

Внутри здания полностью сохранилась атмосфера 1970-х годов. В Доме быта по прежнему работают банкетные залы, но теперь они принадлежат разным ресторанам, а еще тут можно починить все что угодно: от чайника до зонтика, от обуви и до сережек, сделать фото, починить телефоны, сделать маникюр, покрасить волосы и еще много чего.

Новости Днепра про Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчас

До Второй мировой войны на месте Дома быта находился глиняный дом. После освобождения Днепра в нем открылось ателье по пошиву одежды. В 1960-х – на месте здания работал овощной рынок.

фото: Л. Соколова, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчасУкраїнська Новости Днепра про Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчасРусский

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