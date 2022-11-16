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  • Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО)

Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО)

Сегодня 17:22
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В Днепре не так много старинных зданий, которые «дожили» до наших дней в своем практически первозданном виде. Одно из них находится в центре Днепра, сотни горожан проходят мимо каждый день, но из-за блеклого цвета и обилия вывесок разглядеть старинное здание первого делового центра Днепра сложно.

Новости Днепра про Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО)

Дом Евсея Сухотинского в Днепре находится на бывшей Первозвановской улице. И если первым прообразом торгово-делового центра в тогдашнем Днепре можно было назвать дом купца Бабушкина, то аналогичное здание построил и предприниматель Евсей Сухотинский. У него было три лавки на Нижне-Троицком рынке. Решено было строить как раз на месте этих лавок. Здание вышло трехэтажное, имело 5 торговых помещений в подвале и на первом этаже, а также конторы на втором и третьем. Среди «постояльцев» дома было страховое общество с необычным названием «Нью-Йорк», общества фабричных и угольных складов.

Часть строения Сухотинский использовал для собственных нужд – разместил там свою мельнично-строительную контору.

Здание было возведено в 1913 году, а уже в 1918 тут начал работу отделение народного банка, ставшего одним из самых влиятельных в городе. Дом Сухотинского считался одним их центров деловой жизни Днепра. Помимо банка тут работало общество взаимного кредита.

Новости Днепра про Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО)

В середине 1920-х годов здание начало использовать как административное. Тут размещалось большое количество самых разных организаций от Днепроэнерго до Транстехконторы и областной стрелково-охотничьей комиссии.

Любопытно, что если соседствующий с домом Сухотинского дом Бабушкина с трудом пережил Вторую мировую войну и был разрушен настолько, что от него осталась одна «коробка», то стоящее рядом с ним здание не пострадало и сегодня мы видим его таким, каким оно было задумано архитектором.

Новости Днепра про Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО)

Сегодня помещения тут сдаются внаем различным предпринимателям, часть здания занимают магазины.

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Новости Днепра про Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО)Українська Новости Днепра про Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО)Русский

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