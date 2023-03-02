Туристы-призывники с Днепропетровщины пытались добраться ЕС по горным тропам

На границе с ЕС поймали мужчин призывного возраста.

Об этом случае рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, 27 февраля на Буковине пограничники увидели мужчин, которые хотели пройти по горным тропам госграницы Украины и добраться до Румынии и Молдовы. Впрочем, этот план изначально был провальным, ведь правоохранители знали о намерениях «туристов».

Всего пограничникам удалось задержать 10 человек. Все они мужчины призывного возраста и проживают в Днепропетровской области.

Напомним, недавно задержали мужчин, которые хотели переплыть Тису и попасть в Румынию. Для этого они надели гидрокостюмы и прихватили с собой резиновые лодки.

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