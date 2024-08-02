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  • Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Сегодня 13:35
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В Днепре можно купит дом на любой вкус – от небольшого ветхого здания на месте которого потом можно построить новый, до огромных дворцов, с мебелью, ремонтом и техникой.

Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих домов на продажу в разных районах Днепра.

Соборный район

Один из самых дорогих домов в городе находится в Соборном районе Днепра. Продают его по цене 124,5 млн грн. В доме 2 этажа, 5 комнат, общая его площадь 800 кв м. Участок на котором стоит дом 35 соток. Здание построено порядка 10 лет назад. В доме есть бильярдная, во дворе – берег и причал для стоянки катеров, домик для охраны, сауна, бассейн.

Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Новокодацкий район

Один из самых дорогих домов Новокодацкого района обойдется потенциальному покупателю в 15,9 млн грн. Дом 240 кв м,  в нем 4 комнаты. Его особенностью является то, что здание расположено на воде и полностью автономное.

Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Индустриальный район

Самый дорогой дом в Индустриальном районе Днепра можно купить по цене 20,7 млн грн. В нем 2 этажа, 5 комнат и участок на 13 соток. В доме витражные окна, стены утепленные, отапливать его можно газом или твердым топливом.

Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Нижнеднепровский район

Купить дом в этом районе Днепра можно за 39,4 млн грн. В доме 2 этажа, 10 комнат и 908 кв м общей площади. Участок, на котором он расположен – 23 сотки. В доме есть тренажерный зал, баня, бассейн, бильярдная, каменный зал для встреч и обсуждений.

Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Самарский район

Купить дом в Днепре в Самарском районе обойдется в 33,2 млн грн. Общая площадь дома 420 кв м, в нем 2 этажа и 6 комнат. Участок – 40 соток. Здание было построено в 2023 году. Это «умный дом», где владелец с помощью телефона может регулировать подачу отопления, освещение, включение телевизора и закрытие штор на окнах.

Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Шевченковский район

Купить дом в Шевченковском районе Днепра обойдется в 24,4 млн грн. В доме 2 этажа, 4 комнаты, общая площадь дома 450 кв м. Участок – 20 соток. На цокольном этаже находится бильярд, гостиная, гардеробная. Отапливать дом можно газом и твердым топливом. На участке есть бассейн.

Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Чечеловский район

В этом районе самый дорогой дом продается по цене 40,3 млн грн. В нем 3 этажа, 10 комнат, есть большой подвал на всю площадь дома.  На первом этаже размещаются офисы, на втором и третьем – несколько квартир.

Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

Центральный район

Дом в Центральном районе Днепра обойдется в 45,6 млн грн. В доме 4 этажа, 8 комнат и 1381 кв м общей площади. Участок, на котором он находится – 38 соток. Здание было построено почти 30 лет назад. В доме есть изостудия и несколько каминов, крытый бассейн, сауна, бильярдная. Во дворе есть здание, оборудованное под ресторан. Также во дворе есть детская площадка и турник для белок.

Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

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Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах ДнепраРусский

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