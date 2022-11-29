Тупик трамвая и коммуналки: как раньше выглядел Екатеринославский бульвар в Днепре (ФОТО)

Со временем улицы Днепра меняют не только свой внешний облик, но и названия. Так, Екатеринославский бульвар появился в городе только в 2004 году. До этого эта территория считалась частью прилегающей улицы и тут проходили трамвайные пути.

Место, где сегодня находится Екатериснославский бульвар когда –то находилось практически у самой балки. Облагораживать его начали в 1870-х годах. Тут появилось здание городской управы, а сама улица стала называться Управской. До наших дней это здание не дожило, его снесли и в 1899 году построили новое. По тем меркам это была настоящая высотка в три этажа с башнями на крыше. Здание считалось самым высоким в городе и почти 80 лет не меняло своего предназначение – тут находилось «управление городом». Только в начале 1980-х его передали учебному заведению. В 1923 году улица стала называться Исполкомовской, а не Управской.

Здание Городской Управы было единственным ярким пятном на всей улице. За ним было несколько доходных домов, а также зданий, что когда-то были приспособлены под магазины и проходила линия городского трамвая и была конечная маршрута №2. Тут трамвай разворачивался и далее шел по улице Шевченко. Маршрут «закрыли» в 1970-х годах.

Рядом со зданием Управы были перестроены почти все здания и теперь улица стала совершенно другой. Только последние 18 лет бульвар является пешеходной зоной. До этого тут ездили машины, а из доходных домов были сделаны коммунальные квартиры.

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