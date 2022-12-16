Туман и огоньки в окнах: как выглядит Днепр во время блекаута (ФОТО)

В темных дворах люди подсвечивают себе дорогу фонариками телефона. Светлее всего у дороги, поэтому пешеходы стараются ходить на главных улицах, сворачивая в темные переулки только возле своих домов.
Сегодня вечером Днепр затянуло туманом, поэтому город выглядит как декорация к фильму ужасов.
Из темноты выбиваются МАФы и точки экспресс-стрижки.
Світло вже з’явилося на Перемозі та у центральних районах міста. Проте, щасливців не багато.
Будем надеяться, что так будет во всех домах.
Напомним, после сегодняшнего обстрела вся область была обесточена. В настоящее время заживили только линии, где расположена критическая инфраструктура.
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Яна Юхименко
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