Циклон из Турции забросает Украину снегом: будет ли метель в Днепре

В ближайшие дни циклон со стороны Турции принесет в Украину осадки. Накроет южные регионы, уверяет синоптик Наталья Птуха. От влияния южных атмосферных масс пострадают центральные и восточные области Украины.
7 и 8 декабря в южных и восточных областях ожидают снегопады.
А вот север и запад эта влажная судьба практически минует, – отметила она.
7 декабря в Днепре прогнозируют сильный снегопад и мороз до -3 градусов.
Осадки продержатся до 10 декабря, когда южный циклон отступит, а часть Украины накроют атмосферные потоки с запада.
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