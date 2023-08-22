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Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаны

Сегодня 18:00
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Сезон консервации в самом разгаре: жители Днепра покупают овощи и фрукты и делают заготовки на зиму.

Новости Днепра про Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаны

Помидоры, огурцы, перец, компоты и варенье – зима, как говорится, все подберет.

Также днепряне активно покупают и консервируют баклажаны.

Мы решили проверить, сколько они сейчас стоят в Днепре и где цена меньше – в супермаркетах или на рынках.

Так, на стихийных рынках цена колеблется от 25 до 30 грн за килограмм – все зависит от сорта овощей.

Новости Днепра про Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаны

В «АТБ» за килограмм баклажанов просят 26,99 грн и 28,79 грн.

Новости Днепра про Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаны

В «Варусе» килограмм стоит 26,40 грн.

Новости Днепра про Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаны

В «Сильпо» — 25,99 грн.

Новости Днепра про Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаны

Как видим, цены между супермаркетами и стихийными рынками не сильно отличаются. В целом же разница между стоимостью одного килограмма баклажанов составляет +-5 грн, то есть 17%.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюанс.

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Новости Днепра про Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаныУкраїнська Новости Днепра про Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаныРусский

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