Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаны

Помидоры, огурцы, перец, компоты и варенье – зима, как говорится, все подберет.
Также днепряне активно покупают и консервируют баклажаны.
Мы решили проверить, сколько они сейчас стоят в Днепре и где цена меньше – в супермаркетах или на рынках.
Так, на стихийных рынках цена колеблется от 25 до 30 грн за килограмм – все зависит от сорта овощей.
В «АТБ» за килограмм баклажанов просят 26,99 грн и 28,79 грн.
В «Варусе» килограмм стоит 26,40 грн.
В «Сильпо» — 25,99 грн.
Как видим, цены между супермаркетами и стихийными рынками не сильно отличаются. В целом же разница между стоимостью одного килограмма баклажанов составляет +-5 грн, то есть 17%.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре килограмм огурцов продают по 5 грн, но есть нюанс.
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