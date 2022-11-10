Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток

Корма подорожали, а стоимость электроэнергии, которая подается с перебоями, выросла. Также повлияла оккупация части украинской территории. В неподконтрольных населенных пунктах находится около 17% всех предприятий по производству яиц.

Известно, что продукт резко вырос в цене из-за ограниченного предложения на внутреннем рынке. Куры из-за снижения продолжительности светового дня и похолодания стали меньше нестись.

Десяток яиц в европейских супермаркетах в среднем стоит:

Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза. Они проанализировали цены на яйца в крупнейших торговых сетях по состоянию на октябрь 2022 года. Расчеты производились по курсу 40 грн/евро.

Об этом сообщил игумен Меркурий Скороход.

В Днепре курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел спас парня…

В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге были слышны…

В среду, 9 ноября, на 259-й день войны, оккупанты вновь…

Обстрел под Никополем: как прошел день в Днепропетровской области В среду, 9 ноября, на 259-й день войны, оккупанты вновь нанесли удар по Никопольскому району. Жертвой нападения стал 47-летний мужчина. А в пригороде Кривого Рога были слышны взрывы. просмотров

В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге были слышны взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. просмотров

ВСУ атаковали восемь позиций россиян и две вражеских системы ПВО, — Генштаб Вооруженным силам Украины удалось атаковать восемь районов сосредоточения живой силы и две позиции средств противовоздушной обороны противника. просмотров

Планируйте маршрут: сегодня в Днепре трамваи No19 закончат работу раньше В среду, 9 ноября, трамваи No19 завершат работу раньше. Это связано с ремонтом путей. Его проводят на Кайдаковом мосту. просмотров