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Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток

Сегодня 06:45
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Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза. Они проанализировали цены на яйца в крупнейших торговых сетях по состоянию на октябрь 2022 года. Расчеты производились по курсу 40 грн/евро.

Новости Днепра про Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток

Десяток яиц в европейских супермаркетах в среднем стоит:

  • Украина – 77 грн (1,9 евро);
  • Италия – 79,6 грн (1,99 евро);
  • Германия – 80 грн (2 евро);
  • Словакия – 80 грн (2 евро);
  • Польша – 85 грн (2,2 евро);
  • Франция – 104 грн (2,6 евро).

Известно, что продукт резко вырос в цене из-за ограниченного предложения на внутреннем рынке. Куры из-за снижения продолжительности светового дня и похолодания стали меньше нестись.

Корма подорожали, а стоимость электроэнергии, которая подается с перебоями, выросла. Также повлияла оккупация части украинской территории. В неподконтрольных населенных пунктах находится около 17% всех предприятий по производству яиц.

Источник: biz.today.ua

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Новости Днепра про Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десятокУкраїнська Новости Днепра про Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десятокРусский

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