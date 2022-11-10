Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток

Десяток яиц в европейских супермаркетах в среднем стоит:
Известно, что продукт резко вырос в цене из-за ограниченного предложения на внутреннем рынке. Куры из-за снижения продолжительности светового дня и похолодания стали меньше нестись.
Корма подорожали, а стоимость электроэнергии, которая подается с перебоями, выросла. Также повлияла оккупация части украинской территории. В неподконтрольных населенных пунктах находится около 17% всех предприятий по производству яиц.
Источник: biz.today.ua
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