Цены на свинину за месяц выросли на четверть сотни

По результатам мониторинга цен в розничной торговле, проведенного аналитиками Ассоциации «Свиноводы Украины», средняя цена килограмма свинины в сентябре составила 176,5 грн. По сравнению с августовской ценой сентябрьская выросла на 23,4 грн за килограмм, или на 15%. Однако в конце первого месяца осени стоимость мяса превысила и эту отметку еще на 10 грн.
Динамика сентябрьского повышения стоимости свинины выглядела так:
Причиной такой ценовой политики явился рост закупочной стоимости свиней для убоя. За последние два месяца наблюдался спрос на покупку свинины и одновременное уменьшение предложения этого вида мяса на рынке. Так, в августе цена свинины в живой массе составляла 64,2 грн/кг, а в сентябре она достигла 70 грн/кг.
Боле всего выросла стоимость ошейка. Его цена повысилась на 33,8 грн/кг или на 19% и составила 211,3 грн/кг. Стоимость вырезки и корейки выросла на 21,5 грн/кг, что составляет соответственно 11,5% и 13% роста. То есть, цена на вырезку также пересекла рубеж в 200 грн/кг.
Повышение цены не обошло и «бюджетные» части. Так, бедро и лопатка стоят 165,3 грн/кг и 163 грн/кг соответственно. В процентном эквиваленте это означает рост цены бедра на 21% и рост цены лопатки на 23,8%.
Также эксперты отметили рост розничных цен на другие виды мяса. Так, говядина и индейка подорожали на 6%. Это соответствует росту говядины на 18,5 грн/кг и росту стоимости индейки на 9,3 грн/кг. Менее всего выросли цены на курятину. Ее стоимость стала выше всего на 2% и составила 114,8 грн/кг.
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