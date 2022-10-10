Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Цены на свинину за месяц выросли на четверть сотни

Сегодня 07:15
просмотров

За первый месяц осени цены на свинину выросли почти на 25 гривен. Речь идет именно о розничной торговле. Наблюдается удорожание и других видов мяса.

Новости Днепра про Цены на свинину за месяц выросли на четверть сотни

По результатам мониторинга цен в розничной торговле, проведенного аналитиками Ассоциации «Свиноводы Украины», средняя цена килограмма свинины в сентябре составила 176,5 грн. По сравнению с августовской ценой сентябрьская выросла на 23,4 грн за килограмм, или на 15%. Однако в конце первого месяца осени стоимость мяса превысила и эту отметку еще на 10 грн.

Динамика сентябрьского повышения стоимости свинины выглядела так:

  • в начале сентября килограмм свинины стоил в среднем 168,9 грн.;
  • в конце сентября цена составила 186,7 грн за килограмм.

Причиной такой ценовой политики явился рост закупочной стоимости свиней для убоя. За последние два месяца наблюдался спрос на покупку свинины и одновременное уменьшение предложения этого вида мяса на рынке. Так, в августе цена свинины в живой массе составляла 64,2 грн/кг, а в сентябре она достигла 70 грн/кг.

Боле всего выросла стоимость ошейка. Его цена повысилась на 33,8 грн/кг или на 19% и составила 211,3 грн/кг. Стоимость вырезки и корейки выросла на 21,5 грн/кг, что составляет соответственно 11,5% и 13% роста. То есть, цена на вырезку также пересекла рубеж в 200 грн/кг.

Повышение цены не обошло и «бюджетные» части. Так, бедро и лопатка стоят 165,3 грн/кг и 163 грн/кг соответственно. В процентном эквиваленте это означает рост цены бедра на 21% и рост цены лопатки на 23,8%.

Также эксперты отметили рост розничных цен на другие виды мяса. Так, говядина и индейка подорожали на 6%. Это соответствует росту говядины на 18,5 грн/кг и росту стоимости индейки на 9,3 грн/кг. Менее всего выросли цены на курятину. Ее стоимость стала выше всего на 2% и составила 114,8 грн/кг.

Новости Днепра про Цены на свинину за месяц выросли на четверть сотни

Читайте также: 

Новости Днепра про Цены на свинину за месяц выросли на четверть сотниУкраїнська Новости Днепра про Цены на свинину за месяц выросли на четверть сотниРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепровский художник «предсказал» взрыв Крымского моста
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Днепровский художник «предсказал» взрыв Крымского моста

    Директор Музея украинской живописи Сергей Бурбело задолго до взрыва на…

    В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно

    Утром 10 октября в Днепре прогремело несколько взрывов. Над городом…

    Ночь массированных атак: оккупанты обстреляли 4 района Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Ночь массированных атак: оккупанты обстреляли 4 района Днепропетровской области

    Ночью 10 октября российские оккупанты не прекращали обстрелы Днепропетровской области.…

    Из Днепра вытащили тела двух рыбаков в легковом автомобиле
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Из Днепра вытащили тела двух рыбаков в легковом автомобиле

    Двое мужчин в Запорожской области поехали рыбачить на реку Днепр…

    Последние новости

    Днепровский художник «предсказал» взрыв Крымского моста
    Днепровский художник «предсказал» взрыв Крымского моста

    Директор Музея украинской живописи Сергей Бурбело задолго до взрыва на Крымском мосту нарисовал это событие.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно
    В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно

    Утром 10 октября в Днепре прогремело несколько взрывов. Над городом поднимается дым.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Ночь массированных атак: оккупанты обстреляли 4 района Днепропетровской области
    Ночь массированных атак: оккупанты обстреляли 4 района Днепропетровской области

    Ночью 10 октября российские оккупанты не прекращали обстрелы Днепропетровской области. По 4 районам ударили из «Ураганов», «Градов» и тяжелой артиллерии.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Из Днепра вытащили тела двух рыбаков в легковом автомобиле
    Из Днепра вытащили тела двух рыбаков в легковом автомобиле

    Двое мужчин в Запорожской области поехали рыбачить на реку Днепр и пропали. Рыбаков искали несколько дней.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Минус БПЛА: днепровские нацгвардейцы сбили российский беспилотник: видео
    Минус БПЛА: днепровские нацгвардейцы сбили российский беспилотник: видео

    Днепровские нацгвардейцы уничтожили российский беспилотник.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Сегодня днепрян ждет дождливая погода
    Сегодня днепрян ждет дождливая погода

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В деоккупированном Лимане начали эксгумацию тел с братских могил
    В деоккупированном Лимане начали эксгумацию тел с братских могил

    В освобожденном от оккупантов Лимане приступили к эксгумации тел убитых украинцев.

    Вчера 18:07
    просмотров
    Оккупанты под видом Шмыгаля с помощью deepfake пытались связаться с компанией Baykar
    Оккупанты под видом Шмыгаля с помощью deepfake пытались связаться с компанией Baykar

    В России посредством новых технологий пытались дискредитировать сотрудничество Украины и Турции.

    Вчера 16:52
    просмотров
    Там половина моей семьи: Филатов отреагировал на ракетный удар по Запорожью
    Там половина моей семьи: Филатов отреагировал на ракетный удар по Запорожью

    В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью.

    Вчера 14:58
    просмотров
    Убил знакомого: в Днепре задержали мужчину
    Убил знакомого: в Днепре задержали мужчину

    В Днепре за совершенное преступление задержали 49-летнего мужчину.

    Вчера 13:07
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх