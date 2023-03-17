Цены на овощи подскочили на 12%: что подешевело и подорожало в Днепре за месяц

В Днепре и области не останавливается рост цен на продукты и услуги.

Специалисты областного управления статистики подсчитали, как изменились цены в Днепропетровской области за прошлый месяц. В среднем цены поднялись на 0,6%.

Так, больше всего подскочили цены на овощи, они выросли на 12,4% по сравнению с январем и почти на 20% с декабрем 2022 года.

В пределах 2,3-0,5% возросла стоимость кондитерских изделий из сахара, безалкогольных напитков, яиц, мяса и мясопродуктов, маргарина, рыбы и продуктов из рыбы, кондитерских изделий из муки.

Однако подешевели рис, продукты переработки зерновых, масло, кисломолочная продукция, сахар (на 3,2–0,4%).

Что касается расходов на транспорт и одежду, то стоимость проезда в транспорте снизилась на 1,8% из-за уменьшения цен на топливо и масла. В то же время, транспортные услуги подорожали на 0,6%. Одежда и обувь стоили меньше на 2,4%.

В сфере здравоохранения цены выросли почти на 1,7%, это обусловлено удорожанием услуг больниц (на 5%), амбулаторных услуг (на 2,3%) и фармацевтической продукции (на 1%).

Кроме того, зафиксировали прирост цен на услуги ресторанов и гостиниц, в сфере отдыха и культуры, алкогольные напитки, табачные изделия (на 1,4–0,7%).

Напомним, ранее в Госстате подсчитали, что за прошлый год цены выросли почти на 30%. Мы также писали о космических ценах на лук в супермаркетах Днепра. А в Сильпо продавали 200 граммов малины за 569 гривен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: