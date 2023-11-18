Центр Днепра стоит в пробках из-за ремонта улиц

Об этом особенно предупреждают автомобилистов города.
Продолжается ремонт проезжей части и трамвайного пути на пересечении Яворницкого – Грушевского – Липинского.
Поэтому до 15 декабря 2023 года изменится и движение общественного транспорта.
Изменено движение автобусов №91, 136А, 151А. Троллейбусные маршруты №1 и №4 сократили до площади Героев Майдана.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
Полиция ищет 17-летнюю Кристину Бардину. Правоохранители опросили мать пропавшей несовершеннолетней,…
В Днепре задержали 20-летнего парня, подозреваемого в наркосбыте.
В Днепропетровской ночью загорелся легковой автомобиль.
На Днепропетровщине произошла ужасная трагедия в частном жилом доме, расположенном…
Полиция ищет 17-летнюю Кристину Бардину. Правоохранители опросили мать пропавшей несовершеннолетней, ее родственников, близких и друзей, проверили соцсети девушки.
Президент Владимир Зеленский рассказал, смогут ли студенты выезжать на обучение за границу.
В Днепре задержали 20-летнего парня, подозреваемого в наркосбыте.
В Днепропетровской ночью загорелся легковой автомобиль.
На Днепропетровщине произошла ужасная трагедия в частном жилом доме, расположенном в пгт. Аулы Криничанского поселкового территориального общества.
На Запорожском направлении погиб Защитник Украины Медведюк Дмитрий Александрович, 1995 г.р.
Ночью украинские ВС уничтожили в небе над Днепропетровщиной вражеский БПЛА.
В Днепре разыскивают 44-летнего Андрея Лебеда, который перестал выходить на связь с родными с 1 ноября.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре может быть построен новый микрорайон.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!