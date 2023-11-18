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Центр Днепра стоит в пробках из-за ремонта улиц

Сегодня 16:53
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Центр Днепра застыл в пробках на многих улицах.

Новости Днепра про Центр Днепра стоит в пробках из-за ремонта улиц

Об этом особенно предупреждают автомобилистов города.

Продолжается ремонт проезжей части и трамвайного пути на пересечении Яворницкого – Грушевского – Липинского.

Поэтому до 15 декабря 2023 года изменится и движение общественного транспорта.

Изменено движение автобусов №91, 136А, 151А. Троллейбусные маршруты №1 и №4 сократили до площади Героев Майдана.

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