«Ценой жизни эвакуировал бойцов из Авдеевки»: военному из Днепра Кириллу Ульману просят посмертно присвоить звание «Героя Украины»

На сайте Офиса президента обнародовали петицию с просьбой посмертно наградить Кирилла званием «Героя Украины». Подробнее прочитать о достижениях Кирилла и подписать петицию можно. Уже удалось собраться 2 тысячи 847 подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения петиции голосов.

Зарекомендовав себя как квалифицированный руководитель, требовательный и профессиональный. За короткое время ему удалось выполнить значительный объем работы в направлении улучшения боевой подготовки военнослужащих подразделения. Совершил эвакуацию тяжелораненого бойца сил обороны с признаками массивного кровотечения. Благодаря его действиям жизнь бойца удалось спасти, – написала жена.

Дарья Ульман, жена Кирилла, просит подписать петицию за присвоение воинскому званию «Героя Украины». Дарья опубликовала текст наградного письма на 8 страниц, где описывались достижения бойца.

Кирилл Ульман погиб 15 февраля под Авдеевкой. В военного попал пуля снайпера, когда тот помогал прикрыть отход бойцов из окруженной Авдеевки.

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