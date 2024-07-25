«Ценой жизни эвакуировал бойцов из Авдеевки»: военному из Днепра Кириллу Ульману просят посмертно присвоить звание «Героя Украины»

Кирилл Ульман погиб 15 февраля под Авдеевкой. В военного попал пуля снайпера, когда тот помогал прикрыть отход бойцов из окруженной Авдеевки.
Дарья Ульман, жена Кирилла, просит подписать петицию за присвоение воинскому званию «Героя Украины». Дарья опубликовала текст наградного письма на 8 страниц, где описывались достижения бойца.
Зарекомендовав себя как квалифицированный руководитель, требовательный и профессиональный. За короткое время ему удалось выполнить значительный объем работы в направлении улучшения боевой подготовки военнослужащих подразделения. Совершил эвакуацию тяжелораненого бойца сил обороны с признаками массивного кровотечения. Благодаря его действиям жизнь бойца удалось спасти, – написала жена.
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