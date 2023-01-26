Цена жизни – мобильный телефон: в Днепре мужчина напал на женщину

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.
О разбойном нападении на территории Самарского района Днепра сообщили правоохранителям. Полицейские похожего по приметам мужчину задержали. У него обнаружили мобильный телефон. Он сказал, что гаджет принадлежит его жене.
Вскоре на этот телефон позвонил другой мужчина. Он представился мужем женщины, на которую напали в районе железнодорожной платформы Игрень, ударили по голове и отобрали телефон. Саму пострадавшую забрали в больницу. У нее обнаружили сильные травмы головы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Подозреваемого отвезли в отделение полиции.
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