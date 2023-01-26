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Цена жизни – мобильный телефон: в Днепре мужчина напал на женщину

Сегодня 20:30
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У Дніпрі невідомий чоловік напав на жінку, вдарив важким предметом по голові та відібрав телефон.

Новости Днепра про Цена жизни – мобильный телефон: в Днепре мужчина напал на женщину

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

О разбойном нападении на территории Самарского района Днепра сообщили правоохранителям. Полицейские похожего по приметам мужчину задержали. У него обнаружили мобильный телефон. Он сказал, что гаджет принадлежит его жене.

Вскоре на этот телефон позвонил другой мужчина. Он представился мужем женщины, на которую напали в районе железнодорожной платформы Игрень, ударили по голове и отобрали телефон. Саму пострадавшую забрали в больницу. У нее обнаружили сильные травмы головы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Подозреваемого отвезли в отделение полиции.

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