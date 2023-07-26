Цена выросла в 89 раз: в Кривом Роге за сумасшедшие деньги продали заброшенный профилакторий для шахтеров

В Кривом Роге в 89 раз увеличилась цена на старый шахтерский профилакторий.

26 июля прошел аукцион, во время которого продали часть заброшенного санатория шахты «Октябрьская» в Кривом Роге.

Торги проводил Фонд госимущества. Что интересно, начальная цена составляла всего 27 тысяч 459 гривен, но в ходе торгов стоимость выросла до 2 миллионов 450 тысяч гривен. За возможность приобрести санаторий соревновались 5 участников. Победу одержал Неводничий Максим Викторович.

По данным сайта Clarity Project, он является руководителем ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТТ- АГЛОБУД», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.

За более 2 миллионов гривен новый владелец получил пять зданий санатория площадью 2140,4 кв. м. Сюда входят:

основной корпус;

столовая;

водолечебница;

прачечная;

овощехранилище.

Судя по фото, все помещения аварийны и нуждаются в капитальном ремонте.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском намерены передать в частные руки химический завод.

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