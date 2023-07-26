Цена выросла в 89 раз: в Кривом Роге за сумасшедшие деньги продали заброшенный профилакторий для шахтеров

26 июля прошел аукцион, во время которого продали часть заброшенного санатория шахты «Октябрьская» в Кривом Роге.
Торги проводил Фонд госимущества. Что интересно, начальная цена составляла всего 27 тысяч 459 гривен, но в ходе торгов стоимость выросла до 2 миллионов 450 тысяч гривен. За возможность приобрести санаторий соревновались 5 участников. Победу одержал Неводничий Максим Викторович.
По данным сайта Clarity Project, он является руководителем ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТТ- АГЛОБУД», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.
За более 2 миллионов гривен новый владелец получил пять зданий санатория площадью 2140,4 кв. м. Сюда входят:
Судя по фото, все помещения аварийны и нуждаются в капитальном ремонте.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском намерены передать в частные руки химический завод.
Читайте также:
Автор:
У двух мальчиков из Кривого Рога диагностировали болезнь Лайма.
Вчера, 25 июля, на улице Медовой в Кривом Роге горел…
В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной…
Два села вблизи Кривого Рога хотят переименовать.
В Днепре был замечен самый добрый троллейбус в городе.
Во время затяжной воздушной тревоги в Днепропетровской области сбили ракету.
Жители Приднепровска пожаловались на загадочное исчезновение скамеек.
С центрального проспекта Каменского уберут памятник Брежневу.
В среду, 26 июля, в центре Днепра был замечен черный столб дыма.
Зеленский подписал законопроект №8401, которым отменят единый налог и частично мораторий на проверку акцизных товаров. Закон был принят в Верховной Раде еще 30 июня, но теперь его официально поддержал президент.
Почти шесть лет шел суд над водителем, который насмерть сбил пешехода.
Пожалуйста, берегите себя!
Пенсия в Украине зависит не только от наличия страхового стажа, зарплаты, которую будущий пенсионер получал во время работы, но и средней оплаты труда по стране. Расчетами занимается Пенсионный фонд и по достижению пенсионного возраста житель Днепра может увидеть размер своей…
Сегодня, 26 июля, приложение Monobank снова перестало работать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!