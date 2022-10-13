Целый жилой массив и некоторые улицы: где сегодня в Днепре нет воды

Проспект Гагарина в Днепре по праву может считаться «студенческим районом» города. Тут находится большое количество вузов и общежитий. Дома тут в основном «хрущевки», но есть и высотные. А среди тех, кто хочет снять квартиру на проспекте – в основном абитуриенты…

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