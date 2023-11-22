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Целый район на Днепропетровщине снова остался без воды

Сегодня 11:59
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В Никополе и окрестностях снова нет воды.

Новости Днепра про Целый район на Днепропетровщине снова остался без воды

Никопольщина осталась без воды. Срочное сообщение опубликовал глава РВА.

В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией просим срочно пополнить запасы воды! Работы по восстановлению устойчивого водоснабжения требуют времени и безопасных условий для их выполнения, — Евтушенко.

В то же время, как сообщают горожане, воды не было уже в 8 утра, еще до объявления о возникновении проблем.

Что произошло не уточняется, но ввиду того, что территории Никополя и района постоянно простреливаются с противоположного берега, не исключено, что аварийная ситуация возникла именно из-за этого.

Также в Минэнерго сообщили, что из-за боевых действий в одном из районов Днепропетровской области повреждены два вводных газопровода. От газоснабжения отключены частные дома.

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