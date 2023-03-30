Целый арсенал: в Днепре задержаны вооруженные мужчины - Днепр Инфо
Целый арсенал: в Днепре задержаны вооруженные мужчины
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Сегодня 06:45

В Днепре у местных жителей обнаружили целый арсенал оружия.

Новости Днепра про Целый арсенал: в Днепре задержаны вооруженные мужчины

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

В начале марта 22-летний житель Днепра нашел гранату под колесом автомобиля, припаркованного на территории ЖК в Соборном районе города. Сотрудники полиции установили, что взрывоопасный предмет положить под автомобиль могли двое мужчин 30 и 44 лет. 

28 марта полицейские при силовой поддержке КОРДа задержали подозреваемых. Во время санкционированных судом обысков по месту жительства злоумышленников были найдены гранаты с запалами, карабин, пистолет с глушителем, более 100 патронов разных калибров и др.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За незаконное хранение оружия мужчинам сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Новости Днепра про Целый арсенал: в Днепре задержаны вооруженные мужчины

Новости Днепра про Целый арсенал: в Днепре задержаны вооруженные мужчины

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