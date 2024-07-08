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  • Целого дня со светом в Днепре пока не будет: в Укрэнерго отменили запланированные измерения

Целого дня со светом в Днепре пока не будет: в Укрэнерго отменили запланированные измерения

Сегодня 18:35
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В Днепре 9 июля весь день будут выключать свет.

Новости Днепра про Целого дня со светом в Днепре пока не будет: в Укрэнерго отменили запланированные измерения

В Укрэнерго отменили запланированные измерения фактического уровня потребления электроенергии. В Днепре их должны были провести 9 июля, то есть весь день в городе и области не выключали бы свет по графикам.

Однако, как сообщили в Укрэнерго, с 9 по 24 июля специалисты учреждения не будут производить измерения фактического уровня потребления в каждой области. Причина таких изменений – значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.

Сообщается, что облэнерго некоторых областей обратились к Укрэнерго с просьбой отложить запланированные измерения, потому что из-за жары и роста потребления в регионах не смогут придерживаться принципа равномерности ограничения потребления во время проведения измерений.

Замеры проведут, но позже, когда станет прохладнее и будет позволять ситуация в энергосистеме.

Как будуть выключать свет в Днепре 9 июля?

Напомним, 9 июля в Днепре и области должны были не выключать свет весь день. Однако теперь графики будут действовать весь день.

По прогнозу, с 05:00 до 14:00 – будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений, в остальные часы – 3 очереди.

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