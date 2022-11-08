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Целевая мобилизация: к каким работам привлекут призывников из Днепра

Сегодня 09:00
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Одним из способов привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам станет целевая мобилизация. В Государственном центре занятости сообщили, что те категории населения, которые не будут принимать участия в боевых действиях, будут привлечены к восстановлению государства и ликвидации последствий войны после ее окончания.

Новости Днепра про Целевая мобилизация: к каким работам привлекут призывников из Днепра

К общественно полезным работам будут привлечены зарегистрированные безработные, незанятые лица, в том числе и переселенцы, а также работники функционирующих предприятий, по договоренности с руководителями.

В перечень общественно-полезных работ входят:

  • ремонтно-восстановительные работы;
  • разбор завалов;
  • расчистка путей и дорог;
  • строительство защитных сооружений гражданского характера;
  • грузовые и сельскохозяйственные работы;
  • заготовка дров к отопительному сезону.

Людей, работающих на общественно полезных работах, смогут привлекать к оказанию помощи гражданам с инвалидностью и людям, которые пострадали из-за боевых действий.

Таким образом, в отличии от обычной мобилизации, целевая нужна не для пополнения армии, а для восстановления государства.

Кроме того, за теми гражданами, которых мобилизуют, сохраняется место на основной работе и заработная плата, а безработным будут продолжать выплачивать пособие по безработице. 

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Новости Днепра про Целевая мобилизация: к каким работам привлекут призывников из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Целевая мобилизация: к каким работам привлекут призывников из ДнепраРусский

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