Целевая мобилизация: к каким работам привлекут призывников из Днепра

К общественно полезным работам будут привлечены зарегистрированные безработные, незанятые лица, в том числе и переселенцы, а также работники функционирующих предприятий, по договоренности с руководителями.
В перечень общественно-полезных работ входят:
Людей, работающих на общественно полезных работах, смогут привлекать к оказанию помощи гражданам с инвалидностью и людям, которые пострадали из-за боевых действий.
Таким образом, в отличии от обычной мобилизации, целевая нужна не для пополнения армии, а для восстановления государства.
Кроме того, за теми гражданами, которых мобилизуют, сохраняется место на основной работе и заработная плата, а безработным будут продолжать выплачивать пособие по безработице.
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