Трижды за день россияне обстреливали Днепропетровщину

Ранее мы писали, что Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Обошлось без погибших и раненых. Последствия обстрелов уточняются.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Более двух десятков снарядов из тяжелой артиллерии враг выпустил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах.

Ворог тричі на день обстріляв Нікополь та район.

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